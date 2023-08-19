Сбивают 90% дронов: военный обозреватель показал динамику ударов БПЛА с мая 2023

Александр Коваленко отметил, что с учетом приведенных официальными источниками данных, о серийном производстве в РФ дронов Shahed-136 речь не идет.

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В очередном ударе по Украине дронов-камикадзе Shahed-136 было задействовано 17 беспилотников, 15 из которых были успешно сбиты. А всего за три недели августа украинские защитники ликвидировали 121 вражеских БПЛА из 128, таким образом эффективность противодействия российским дронам достигла 90%. О том, как украинские средства ПВО борются с дронами ВС РФ, и как Россия восполняет сбитые беспилотники рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В публикации он подводит предварительные итоги динамики налетов российских беспилотников в период с 1 по 19 августа. При этом обозреватель опирается на официальные данные украинского военного командования.

"Согласно официальной информации, за 2/3 августа по Украине было запущено 128 Shahed-136, сбито 121. То есть, эффективность противодействия Shahed-136 превысила за этот период августа 90%", — пишет Коваленко.

Однако он при этом отмечает, что эти данные не всегда содержат полную информацию, так как в некоторых случаях в источниках не указывается общее количество дронов, а только те, что были ликвидированы.

Эти цифры Коваленко сравнил с данными за май, июнь и июль текущего года. Самый большой показатель был зафиксирован в мае 377 сбитых БПЛА из 413. В июне сбили 166 из 197, а в июле 205 из 246 дронов.

Такие данные Коваленко приводит в контексте появившейся информации о том, что в России якобы заработал завод по производству Shahed-136 и поэтому в ближайшее время следует ожидать тысяч беспилотников, которые будут атаковать Украину.

"Хотя, убедительные подтверждения того что завод и вправду заработал на уровне серийного производства, мне так и не встречались", — отметил обозреватель.

По его словам, официальные данные руководства ВСУ показывают, что августовские налеты ничуть не отличаются количественно от налетов за прошлые 3 месяца, а могут даже быть меньше их. Из этого он делает вывод, что ни о каком серийном производстве Shahed-136 на территории РФ не может быть и речи, хотя штучная сборка беспилотников, конечно же, имеет место.

Ранее Фокус собрал информацию об атаке вражеских беспилотников в ночь на 19 августа. Согласно данным Генштаба ВСУ, общее число БПЛА, которыми атаковали 19 августа — 17 единиц, при этом силами ПВО были уничтожены 15 дронов.