Война в Украине спровоцировала бум оборонной промышленности Европы, — The Economist

Десятилетия сокращения бюджетов и производственных линий завершились из-за российско-украинской войны. В 2022 году расходы на армию во всем мире выросли до 2,2 триллиона долларов.

Акции крупнейшего немецкого производителя Rheinmetall с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выросли втрое. Из-за войны в Европе наблюдается бум оборонной промышленности. Об этом сообщает The Economist.

После завершения холодной войны десятилетиями европейские страны сокращали оборонные бюджеты. Промышленность постоянно сокращала производственные линии, но война в Украине все изменила.

"Бюджеты на оборону меняются вместе с геополитической угрозой", — сказал Джордж Жао из компании Bernstein.

В прошлом году оборонные бюджеты в мире выросли на 3,7% достигнув 2,2 триллиона долларов. Наибольший прирост был в странах Европы — 13%. Например, военный бюджет Финляндии вырос на рекордные 36%, Литвы — 27%, Швеции — 12%, а Польши — 11%. Так же Германия отменяет свою десятилетнюю скупость в отношении военных расходов.

В издании отмечают, что оборонный бум превращается в большой бизнес, которые получают миллиардные контракты. В частности европейский производитель ракет MBDA получил контракт на 2,4 млрд долларов на поставку систем ПВО в Польшу. Французская Safran продала Греции партию БПЛА. А Rheinmetall получил контракт на сумму почти на 6 млрд евро для поставки бронетехники Германии и Нидерландам. Гендиректор Rheinmetall Паппергер уже говорит, что год будет самым успешным с точки зрения заказов.

При этом прогнозируется, что спрос будет оставаться и в дальнейшем, потому что Европа будет обновлять собственные армии и пополнять собственные запасы после помощи Украине. Однако есть несколько проблем, которые выделяют производители:

Неизвестные планы государств в далекой перспективе. Компании хотят четко понимать, есть ли смысл расширять производство для вооружений, потому что оно стоит миллионы долларов;

в Германии каждый оборонный контракт на более 25 млн евро должен утверждать бюджетный комитет Бундестага — это приводит к задержкам;

отсутствие координации между европейскими союзниками. Много говорят о "европейской обороне", но реальность такова, что часть стран выбирает США или другие государства, что ограничивает развитие сферы в целом.

В будущем ситуация должна улучшиться, потому что Германия и Франция планируют уменьшить бюрократию. Также страны ЕС улучшают координацию в разработке оружия.

"Война в Украине ознаменовала резкий поворот от десятилетий мира в Европе. Для производителей оружия на континенте, которые томились во время геополитического затишья, она указывает на более прибыльное будущее", — резюмируют в издании.

Напомним, 19 августа гендиректор Rheinmetall заявил, что до конца августа в Украине заработает предприятие по ремонту западной техники.

18 августа СМИ писали, что РФ завербовала в Польше людей для выявления поставок западного оружия Украине.