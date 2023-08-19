Три шага к Gripen: у Зеленского объяснили, что нужно для получения шведских истребителей

По словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, Украина не сосредоточена на получении исключительно F-16, рассматриваются еще Gripen, Rafale и Eurofighter.

Тестирование украинскими летчиками шведских истребителей Gripen является одним из теоретически еще трех шагов для получения Украиной самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь президент Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

По словам пресс-секретаря Зеленского, Украина не концентрируется исключительно на получении американских F-16. Еще есть шведские Gripen, французские Rafale и европейские Eurofighter Typhoon, которые расположены в порядке легкости или желательности получения. F-16 произведено больше всего среди них, поэтому "чисто статистически и математически их получить проще".

"Сейчас тестирование самолетов или тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах, потом тренировки, потом политическое согласие — и только потом предоставление этих самолетов", — пояснил Никифоров.

Также он добавил, что поставки шведских самолетов возможно лишь в теории, поэтому "смотрим, что можно сделать", говорит Сергей Никифоров. Отдельно он отметил, что украинские летчики положительно отзываются о Gripen — они универсальны и менее требовательны, чем F-16.

Напомним, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в Швецию он будет поднимать вопрос поставки истребителей Gripen для Украины.

25 мая в Швеции заявили о готовности обучать украинских летчиков управлять Gripen, но передавать их Украине правительство не готово.