Вертолеты, прицелы и военные запчасти: как Китай помогает вооружать Россию, – СМИ

Только в первом квартале этого года российские военные предприятия получили десятки тысяч товаров из Китая. Пекин также передал Москве шесть вертолетов и по меньшей мере 1000 дронов.

С начала полномасштабной войны в Украине Китай передал Российской Федерации тысячи грузов, которые можно использовать в военных целях. Об этом пишет The Telegraph 19 августа.

Расследование издания показало, что Пекин помогает вооружать ВС РФ, предоставляя стране-агрессору вертолеты, беспилотники, оптические прицелы и металлы, применяемые оборонной промышленностью.

По данным журналистов, только за первый квартал 2023 года российские компании, в том числе и подсанкционные, производящие ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики, получили десятки тысяч поставок из Китая.

Кроме того, за два месяца до полномасштабной войны китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила 1000 беспиллотников российской компании "Самсон". Обе фирмы позиционирую себя как оптовых производителей игрушек.

В свою очередь российская фирма "Уральский вертолет" получила от китайской компании Hems999 два вертолета через четыре дня после начала полномасштабной войны. Позже Tianjin Huarong Aviation передала в Россию еще четыре вертолета.

Китайские фирмы также отправили оптические прицелы более чем 50 российским фирмам с начала прошлого года по первый квартал этого года. Их импорт в 2022 году почти удвоился до 2,5 млн долларов.

Еще в прошлом году Китай экспортировал в Россию продукции из титановых сплавов, которые могут использовать для производства военных самолетов и оружия, на сумму 18 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Также известно об экспорте магниевых сплавов, запчастей, сварочных аппаратов и лазерных станков.

Напомним, верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью от 19 августа отметил, что Россия не является реальным геополитическим игроком, в отличие от Китая.