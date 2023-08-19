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"Атакуют от пяти до девять самолетов": в ВСУ рассказали о работе украинских пилотов

Серафима Таран
Фото: УНИАН | По словам Николая Олещука, Один украинский самолет одновременно атакуют от пяти до девять российских.

По словам командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, украинские самолеты во время выполнения боевых заданий постоянно обстреливают как с земли, так и с воздуха.

Один украинский самолет одновременно атакуют от пяти до девять российских. Об этом заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в эфире телемарафона.

По его словам, украинский самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения российских истребителей.

"Наши самолеты, когда идут в атаку, их ежесекундно обстреливают. При выполнении задания каждый раз по нашему пилоту идут от пяти до девяти самолетов разных типов. Обстрелы идут как с воздуха, так и с земли", — сказал Олещук.

Напомним, 19 августа стало известно, что украинские пилоты, инженеры и техники начали обучение на американских истребителях F-16, о чем сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, подготовка может занять минимум шесть месяцев. Дальше все будет зависеть от талантов и способностей тех, кто проходит обучение. Конечные сроки устанавливают инструкторы. Именно они решают, как много времени понадобится, чтобы подготовить украинских специалистов. Помимо обучения полетам и обслуживанию самолетов, украинские пилоты, инженеры и техники повышают уровень английского языка, так как базовых знаний для прохождения подготовки недостаточно.

Также 18 августа стало известно, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. Пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.

Фокус писал 19 августа, что ВС РФ обстреляли центр Чернигова. Ракета попала в драмтеатр. В этот день там проходила выставка дронов. По последним данным, в результате вражеской атаки погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Ранения и различные травмы получили 136 человек.

В Черниговском городском совете заявили, что не согласовывали проведение выставки в городе и не предоставляли соответствующих разрешений. В Чернигове объявлен трехдневный траур — с 19 по 22 августа.