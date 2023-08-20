"Если маневры будут невозможны": осенью военные действия в Украине изменят свой характер

По мнению полковника Марта Вендлы, линия фронта на востоке Украины продолжает оставаться практически без изменений, речь идет лишь о локальных успехах воюющих сторон на нескольких участках.

Заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла высказал мнение, что осенью, если невозможно будет проводить маневры на местности, Украина и Россия сосредоточатся на ударах дальнобойной артиллерии, пишет ERR.

Вендла считает, что украинская армия локально продвинулась на Запорожском направлении.

"У сил обороны Украины небольшой успех зафиксирован на Запорожском направлении. Но речь не идет о каком-то стратегическом успехе, тут скорее локальное продвижение. Преодолеть первую линию обороны не удалось", — сказал Вендла.

Также военный начальник Эстонии отметил, что наибольшая активность российских войск наблюдалась в направлении Купянска (Харьковская область) и Кременной (Луганская область). При этом, в эстонском генштабе подчеркнули, что, невзирая на концентрацию сил армии Российской Федерации на отдельных участках, опасности прорыва линии фронта нет.

По мнению эстонских военных, ближе к осени, в связи с погодой, маневренность подразделений с обеих армий может стать менее эффективной.

"Военные действия изменят свой характер. Стороны сосредоточатся на ударах дальнобойной артиллерии — к этому придется прибегнуть, если маневры на местности проводить не удастся", — пояснил Вендла.

Напомним, 19 августа сообщалось, что разведка Британии сравнила штурмы ВСУ и ВС РФ на фронте. Аналитики признали, что Силы обороны продвигаются на юге, но в течение недели ситуация на фронте существенно не изменилась.

Кроме этого, Фокус писал, что в Кремле не хотят проводить мобилизацию россиян, хотя она нужна для фронта. По словам полковника Марта Вендла, в РФ хотят увеличить число контрактников в армии. Предполагается, что их количество как-то сможет покрыть потери.