В Кремле не хотят проводить мобилизацию россиян, хотя она нужна для фронта, — Генштаб Эстонии

По словам полковника Марта Вендла, в РФ хотят увеличить число контрактников в армии. Предполагается, что их количество как-то сможет покрыть потери.

Related video

Для захвата оставшейся части Донецкой области ВС РФ необходимо пополнить ряды новыми контрактниками или мобилизованными. Однако в Кремле боятся идти на непопулярные шаги. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, пишет ERR.

По его словам, новая волна насильственной мобилизации в России необходима для прорыва на фронте в Украине.

"С чисто военной точки зрения мобилизация Российской Федерации была бы необходима для получения большей ударной мощи, но, вероятно, это был бы очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения, поэтому, согласно действующей данным, режим пока пытается воздержаться от организации новой волны мобилизации", — сказал Вендла.

Он отметил, что в РФ хотят увеличить число контрактников в армии. Предполагается, что их количество как-то сможет покрыть потери. Полковник сказал, что ВСУ и ВС РФ продолжают войну на истощение. Силы обороны Украины бьют по тылам российских оккупантов в Крыму и на юге, чтобы не допустить поступления большого количества техники и боеприпасов на фронт в Запорожской области.

Вендла заявил, что за неделю линия фронта значительно не изменилась. ВСУ достигли ограниченных успехов на юге, однако никакого прорыва фронта не произошло.

Напомним, что 18 августа в ГУР Украины рассказали, сколько людей ежемесячно мобилизуют в РФ. По словам Андрея Юсова, речь о принудительной мобилизации, которая, однако, не касается детей чиновников и олигархов. Главным образом в этот процесс вовлекаются те, кто только недавно приобрел гражданство и паспорт.

Также 15 августа в Минобороны Украины заявили, что скрытая мобилизация в России продолжается. По словам заместительницы министра Анны Маляр, россияне все больше теряют мотивацию и не хотят отправляться на фронт. Но власти продолжают скрытые мероприятия по мобилизации.