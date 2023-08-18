У Кремлі не хочуть проводити мобілізацію росіян, хоча вона потрібна для фронту, — Генштаб Естонії

За словами полковника Марта Вендла, у РФ хочуть збільшити кількість контрактників в армії. Передбачається, що їх кількість якось зможе покрити втрати.

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Для захоплення решти Донецької області ЗС РФ необхідно поповнити лави новими контрактниками або мобілізованими. Однак у Кремлі бояться йти на непопулярні кроки. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, пише ERR.

За його словами, нова хвиля насильницької мобілізації в Росії необхідна для прориву на фронті в Україні.

"Із суто військового погляду мобілізація Російської Федерації була б необхідна для отримання більшої ударної потужності, але, імовірно, це був би дуже непопулярний крок із внутрішньополітичного погляду, тому, згідно з чинними даними, режим поки що намагається утриматися від організації нової хвилі мобілізації", — сказав Вендла.

Він зазначив, що в РФ хочуть збільшити кількість контрактників в армії. Передбачається, що їхня кількість якось зможе покрити втрати. Полковник сказав, що ЗСУ і ЗС РФ продовжують війну на виснаження. Сили оборони України б'ють по тилах російських окупантів у Криму і на півдні, щоб не допустити надходження великої кількості техніки і боєприпасів на фронт у Запорізькій області.

Вендла заявив, що за тиждень лінія фронту значно не змінилася. ЗСУ досягли обмежених успіхів на півдні, проте жодного прориву фронту не відбулося.

Нагадаємо, що 18 серпня в ГУР України розповіли, скільки людей щомісяця мобілізують у РФ. За словами Андрія Юсова, йдеться про примусову мобілізацію, яка, однак, не стосується дітей чиновників та олігархів. Переважно до цього процесу залучаються ті, хто тільки нещодавно набув громадянства і паспорта.

Також 15 серпня в Міноборони України заявили, що прихована мобілізація в Росії триває. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, росіяни дедалі більше втрачають мотивацію і не хочуть вирушати на фронт. Але влада продовжує приховані заходи з мобілізації.