Цифра зростає: у ГУР розповіли, скільки людей щомісяця мобілізують у РФ (відео)

За словами Андрія Юсова, йдеться про примусову примусову мобілізацію, яка, однак, не стосується дітей чиновників та олігархів. Головним чином у цей процес залучаються ті, хто лише недавно набув громадянства та паспорта.

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У Росії триває активна мобілізаційна кампанія, в рамках якої щомісяця приблизно 20 тисяч людей вирушають на фронт. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Щодня і щомісяця ці заходи (мобілізаційні, — ред.) продовжуються, і щомісяця близько 20 тисяч людей мобілізуються. Нещодавно мер Москви Сергій Собянін назвав цікаву цифру — 45 тисяч москвичів, які нібито перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч", — Заявив Юсов.

Як повідомив представник Головного управління розвідки, мер фактично підтвердив, що протягом кількох місяців у столиці було мобілізовано додатково близько 10 тисяч людей. Мобілізаційна кампанія в Росії продовжує розвиватися з використанням різних підходів та методів.

Тим часом Юсов наголосив, що йдеться про примусову примусову мобілізацію, яка, однак, не стосується дітей чиновників та олігархів. Головним чином, у цей процес залучаються ті, хто лише недавно набув громадянства та паспорта.

"Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена на війну", — пояснив представник ГУР.

Зокрема, Юсов нагадав про те, що єдиний спосіб російським окупантам зберегти життя — добровільно здатися в полон. Це також є єдиним способом зберегти свою гідність, оскільки означає відмову від виконання злочинних наказів.

Нагадаємо, що 31 липня американський Інститут вивчення війни повідомив, що громадяни Росії підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму. Однак це далеко не всі випадки підпалу військкоматів, які сталися за кілька днів. За даними росЗМІ, за тиждень було здійснено не менше 8 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів Росії.