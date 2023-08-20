300 тысяч россиян могут переселить в Мариуполь: в ЦНС рассказали подробности

Оккупанты планируют увеличить население Мариуполя примерно до 2035 года. Кремль реализую программу льготных кредитов для граждан РФ на оккупированных территориях, уточнили в подполье.

Оккупанты планируют граждан из Российской Федерации переселять во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Для этого разработали так называемый "план развития". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, ссылаясь на источники в украинском подполье, которые получили доступ к соответствующим документам врага.

"Враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что "план" хотят выполнить до 2035 года. Для того, чтобы поощрить россиян переезжать в Мариуполь, в Кремле начали реализацию программы льготных ипотек. Также на временно оккупированные территории Украины враг завозит работников и госслужащих из "депрессивных регионов РФ". Тогда как местных принудительно депортируют в Россию. В Центре отметили, что согласно международному праву, такие действия РФ соответствуют признакам геноцида.

"Все причастные к геноциду украинской нации понесут за это справедливое и неотвратимое наказание", — добавили в сообщении.

Напомним, недавно российский блогер из Санкт-Петербурга пожаловалась на плохие условия отдыха во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. В частности, она рассказала о высоких ценах, необразованных улицах, отсутствии медицины и связи.

14 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе смертность выросла с 250 до 400 человек за неделю. По его словам, горожан выписывают из больниц, чтобы те умирали дома, когда врачи начинают понимать, что ситуация не улучшится.