Дания передает Украине F16: когда военные получат первые истребители (видео)

Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать Украине под Новый год, еще восемь — в течение 2024 года, а в 2025 — еще пять.

Дания безвозмездно передаст Украине самолеты-истребители F16. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны страны, которое было опубликовано в воскресенье, 20 августа.

"Дания и Нидерланды подарят Украине самолеты F16. Истребители давно востребованы Украиной и должны, в том числе, способствовать тому, чтобы Украина могла защитить свое воздушное пространство от агрессии России", — говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны страны заявил о том, что, принимая к сведению создание совместной коалиции по обучению F-16, мы согласны с тем, что естественным следующим шагом будет передача истребителей F-16. Пожертвование самолетов будет иметь жизненно важное значение для усилий, связанных с обеспечением Украины полнофункциональным потенциалом F-16.

"Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами пожертвует истребители F16 для борьбы Украины за свободу против России и ее бессмысленной агрессии. Дания поддерживает Украину непоколебимо", — сказал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен.

В профильном министерстве также отметили, что Дания будет работать, чтобы другие страны присоединились к коалиции и внесли свой вклад в борьбу Украины за свободу.

"Мы согласны передать Украине и ВВС Украины самолеты F-16 в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи. Условия включают, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал F-16, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", — отмечается в заявлении Минобороны страны.

Отметим, что вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной коалиции по боевым самолетам F16. Коалиция была объявлена ​​на саммите НАТО в Вильнюсе вместе с девятью другими союзниками и обеспечит обучение ВВС Украины использованию, среди прочего, и реактивных истребителей F16.

Когда Украина получит первые истребители

Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать Украине под Новый год, еще восемь — в течение 2024 года, а в 2025 — еще пять. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"По поводу того, когда мы планируем предоставить самолеты. Надеюсь, ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю Дании и направится в Украину. Около шести из них", — сказала политик.

Напомним, 20 августа стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом удалось договориться во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Зеленский заявил, что самолеты предоставят после тренировки украинских пилотов и инженеров.

А 18 августа стало известно о том, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов для многоцелевых истребителей F-16. Пакет инструкций содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.