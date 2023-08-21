Аэропорты снова не работают: украинский БПЛА атаковал Московскую область, — Минобороны РФ

В московских аэропортах из-за угрозы удара беспилотников объявили план "Ковер" — вылеты и прилеты пассажирских рейсов временно отложили.

Утром 21 августа в Московской области силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был приземлен беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в Telegram.

"21 августа около 06.50 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — говорилось в сообщении.

Отметили, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и приземлен средствами РЭБ. В результате чего дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района.

"Пострадавших нет", — добавили в ведомстве РФ.

Российское издание "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Внуково" в Москве сообщило, что московский аэропорт временно не будет принимать и отправлять рейсы.

"В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

По сообщению российского Telegram-канала "Двач", в московских аэропортах объявили план "Ковер" из-за атаки БПЛА. По неофициальным данным, вылеты и прилеты рейсов в "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" временно отложили.

Напомним, 19 августа в Минобороны РФ заявили об атаке беспилотника по территории Москвы и Московской области. В ведомстве отметили, что беспилотник был обнаружен и подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, он упал рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.

Также российские СМИ сообщали, что Украине впервые удалось полностью уничтожить российский стратегический бомбардировщик.