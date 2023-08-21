ВСУ под Бахмутом оставили позиции ВС РФ без тяжелой артиллерии и живой силы (видео)

Российские оккупанты пытались спрятать технику в лесополосе, но ее все равно заметили украинские аэроразведчики.

В районе Бахмута Донецкой области российские захватчики на одной из позиций потеряли тяжелую артиллерию — САУ "Пион" и самоходный миномет "Тюльпан". Об этом сообщают воины 3-го полка ССО Украины, которые находятся на Бахмутском направлении.

"Во время разведки местности наши операторы обнаружили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра и самоходную пушку 2С7 "Пион" калибром 203 мм. Они работали по позициям Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражескую технику оккупанты прятали в посадке. Операторы БпЛА ВСУ, которые во время аэроразведки заметили вражескую технику, передали координаты "коллегам" из артподразделения. Те отработали по целям и превратили российские САУ и миномет в металлолом.

"По данным разведки, в результате артудара вражеская техника была уничтожена, а враг понес потери убитыми и ранеными", — сообщили бойцы.

Напомним, что ВСУ продолжают движение в районе Роботино Запорожской области. Но ВС РФ минируют районы отступления, что замедляет контратакующие действия украинских защитников. Продолжаются боевые столкновения возле Синьковки и в Серебрянском лесничестве.

20 августа сообщалось, что ВСУ продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях, и имеют инициативу в районе Бахмута.