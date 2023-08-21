Предательство в ЧВК "Вагнер": Кремль успешно расформировывает группировку Пригожина, — ISW

Уход топ-командиров в связанную с Кремлем частную военную компанию, как считают аналитики, может указывать на растущий раскол в руководстве группировки "повара Путина".

Командиры ЧВК "Вагнер" обвинили двух своих своих руководителей в измене после перехода в связанную с Газпромом ЧВК "Редут". Кремль, в свою очередь, уже частично расформировал военизированное формирование Евгения Пригожина. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 20 августа.

Американские аналитики отмечают, что командир "Вагнера" Антон Елизаров (позывной "Лотос") сообщил, что Андрей Трошев (позывной "Седой") ушел из ЧВК вместе с другим командиром — Вадимом В. ("Хрусталь").

По словам Елизарова, Трошев никогда не командовал подразделениями "Вагнера" и не входил в Совет командиров "Вагнера", но вместе с тем Пригожин не раз называл Трошева своим личным представителем и главой связанной с "Вагнером" т.н. "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов".

По оценкам аналитиков, Трошев был близким доверенным лицом Пригожина и во время работы с "Вагнером" установил связи с президентом РФ Путиным и российским Минобороны. Трошев обращался к главе Кремля от имени "Вагнера", а 29 июня Путин идентифицировал его как командира ЧВК "Вагнер", связанного с Кремлем.

Командир ЧВК Пригожина с позывным "Колдун" заявил, что "Хрусталь", руководивший кадровым отделом ЧВК, приглашает "вагнеровцев" перейти в новую группировку, которая должна проводить свои операции на африканском континенте. Связанные с "Вагнером" военкоры и командиры ЧВК критиковали Трошева и "Хрусталя" за трусость и ряд профессиональных ошибок, утверждая, что командиры "Вагнера" не вышли из состава группировки.

Уход Трошева и "Хрусталя", считают аналитики, может указывать на растущий раскол в руководстве "Вагнера" — свидетельство того, что усилия Кремля и Минобороны РФ, направленные на расформирование "Вагнера", были успешны, по меньшей мере, отчасти.

Аналитики считают, что российское военно-политическое руководство использует Трошева и "Хрусталя" для вербовки "вагнеровцев" и их командиров, обещая участие в новых военных кампаниях в Африке, и в то же время создают условия, чтобы помешать контингенту Пригожина продолжать операции в Африке и странах Ближнего Востока.

Публичная критика Трошева и "Хрусталя" со стороны ЧВК указывает на попытку удержать других командиров и представителей "Вагнера" от ухода.

Напомним, что в РФ за изнасилование разыскивают боевика ЧВК "Вагнер", воевавшего в Украине.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" потерпят разгром при попытке вторгнуться на территорию Польши.