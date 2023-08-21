Отвлекают от важных участков: ВС РФ преувеличивают свое наступление на Купянск, — ISW (карта)

По данным аналитиков, российские источники могут преувеличивать угрозу со стороны ВС РФ вдоль линии Купянск-Сватово. Некоторые военкоры признают, что россияне с трудом продвигаются в районе Синьковки и Петропавловки, так как им мешают украинские минные поля.

По оценкам аналитиков, 20 августа российские войска продолжали наступательные операции в районе северо-востока от Купянска, однако без подтвержденных успехов. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 20 августа.

Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных наступательных операциях оккупантов в районе н. п. Синьковка, что в 9 км от Купянска.

Российские источники сообщали о наступлении в районе населенного пункта Ольшана (14 км от Купянска) и захвате неустановленных позиций ВСУ. Российские военкоры утверждали, что части российской 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) продолжали наступление в районе Синьковки. Но отмечали, что говорить об окружении или захвате населенного пункта россиянами преждевременно.

Карта боев в районе Купянска

Сообщалось также, что ВС РФ за минувшую неделю захватили пять населенных пунктов в Харьковской области, но визуальных подтверждений этому в ISW не наблюдали.

Российские источники утверждают, что войска РФ неуклонно продвигались к северо-востоку от Купянска на протяжении последних нескольких недель, но, опять же, без соответствующих визуальных подтверждений. Источники из РФ прежде заявляли о масштабном наступлении россиян к юго-западу от Сватово, что также не подтверждено визуальными доказательствами.

Аналитики допускают, что российские источники могут преувеличивать широкое наступление россиян вдоль линии Купянск-Сватово, чтобы преувеличить угрозу и отвлечь Силы обороны от более важных в оперативном отношении участков фронта.

Еще один российский военкор признал, что ВС РФ с трудом продвигаются в районе Синьковки и Петропавловки (6 км от Купянска): им мешают украинские минные поля.

В сводке Генштаба от 21 августа говорится, что на Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки, и вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

Кременная

20 августа российские войска продолжали ограниченное наступление в районе Кременной и добились незначительных успехов. На геолоцированных кадрах, опубликованных 20 августа, войска РФ продвигались к северо-западу от Кременной. Российский военкор сообщал, что продвижение в районе Белогоровки составило 12 км.

Бахмут

ВСУ продолжили наступление в районе Бахмута и, возможно, продвинулись 20 августа к Андреевке (10 км от Бахмута), но ISW не подтверждают, что Силы обороны все еще удерживают эти позиции.

Российские войска также вели наступательные операции в районе Бахмута 20 августа и добились незначительных продвижений. Геолоцированные кадры за 18 августа показывают продвижение на запад от Ягодного.

Карта боев в районе Бахмута

В сводке Генштаба отмечается, что на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области, а также авиационные обстрелы в соседних населенных пунктах.

Напомним, что, по данным Минобороны Украины, ВСУ за минувшую неделю освободили еще три квадратных километра возле Бахмута. Общая площадь освобожденной территории составила 43 кв. километра.

Также сообщалось, что журналисты The New York Times пишут, что успех Украины — вопрос времени, т.к. моральный дух бойцов выше, чем годом ранее.