В Воздушных силах рассказали, готова ли украинская логистика к F-16 (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, Киеву нужно будет подготовить взлетно-посадочные полосы для западных самолетов и обеспечить их безопасность.

Среди основных проблем, с которыми может столкнуться Украина после получения истребителей F-16, — адаптация взлетно-посадочных полос. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Так, по словам представителя ВС, взлетно-посадочные полосы в Украине изготовлены из бетонных плит со швами. Эти швы требуется тщательно обслуживать перед приемом новых западных истребителей. Особое внимание также следует уделить настройке логистики и инфраструктуры, чтобы обеспечить защиту от возможных угроз со стороны России и сохранность самолетов на аэродромах.

"Наши инженерные службы работают над этим. Также F-16 испытывает проблему с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", — отметил спикер ВС.

Западные истребители уже были в Украине

При этом Игнат заметил, что ранее F-16 уже выполнял посадки на украинских аэродромах, включая аэродром в Миргороде во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

"Они там хорошо себя "чувствовали" и даже пилоты наши имели возможность поуправлять ими — брали ручку управления на себя уже в небе — в двухместном учебно-боевой самолет. Собственно по такому же принципу летали и на F-15 в Староконстантинове Хмельницкой области в 2018 году. То есть западные самолеты были уже на наших аэродромах", — рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что, несмотря на то что передача истребителей не является непосредственным решением для окончания войны, наличие истребителей F-16 может существенно повлиять на динамику событий. Особый акцент Игнат сделал на важности достижения преимущества в воздушном пространстве, что является ключом к успеху на земле.

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды намерены передать Украине 42 многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16.

В тот же день стало известно, что еще 19 самолетов F-16 Украине передаст Дания. Тогда же сообщалось, что украинские летчики уже начали обучение на F-16.