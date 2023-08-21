Медицина и разминирование: Ирландия отправляет в Украину 30 военных инструкторов

В правительстве страны отметили, что данная помощь проводится в рамках миссии ЕС по общей политике безопасности и обороны и соответствует политике военного нейтралитета Ирландии.

Ирландская армия направит около 30 специалистов для обучения украинских военных в рамках миссии ЕС по общей политике безопасности и обороны. Первоначально планировалось, что обучение будет включать в себя такие виды деятельности, как разминирование, боевая медицина и другие нелетальные виды поддержки, но теперь в Министерстве обороны подтвердили, что эта подготовка будет включать также обучение владению оружием. Об этом сообщает издание RTE.

Обучение, предлагаемое Ирландией, предполагает предоставление фундаментального военного образования для перехода людей от гражданской жизни к службе в украинской армии. Эта работа проводится с учетом политики нейтралитета Ирландии и одновременно с признанием ее политической поддержки Украины.

Направления обучения будут включать в себя основы военного руководства и подготовку инструкторов по строевой подготовке. При этом в правительстве подчеркивают, что этот шаг соответствует взятым обязательствам, поэтому вооружение для ВСУ не поставляется. Правительство утверждает, что предоставление базовой военной подготовки, включая руководство и обучение строевой подготовке, соответствует политике военного нейтралитета.

"Учитывая обстоятельства, в которых многие украинские граждане, еще недавно жившие обычной жизнью, теперь вынуждены брать в руки оружие против агрессора я считаю, что помощь, которую мы предлагаем в виде обучения, имеет большое значение", — подчеркнул депутат Палаты представителей Колм Брофи.

Напомним, в украинском парламенте зарегистрировали законопроект №9618 о выделении из резервного фонда 576 млн гривен на закупку более сотни минных тралов. Председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев пояснил, что за время контрнаступления много техники для разминирования было потеряно, поэтому на фронте существует в ней острая необходимость.