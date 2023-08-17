"Много техники потеряно": в Раде хотят выделить ₴573 млн из бюджета на средства разминирования

Инициатор законопроекта заявил, что в Укроборонпроме нашли возможность произвести оснащение для разминирования по значительно более низкой цене, чем в частном секторе. Аналогичную сумму хотели выделить на строительство музея Голодомора. Ранее в Раде заявляли, что средства невозможно потратить на военные нужды.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9618 о выделении из резервного фонда 576 миллионов гривен на закупку более сотни минных тралов, произведенных в Украине. Об этом говорится в публикации пресс-службы политической партии "Слуга народа" от 17 августа.

"Находясь на фронте и изучая потребности ребят, я выяснил, что за время контрнаступления много техники для разминирования было потеряно. Поэтому поставили задачу предприятиям Укроборонпрома, и они получили возможность производить такое оснащение в Украине по цене значительно ниже, чем в частном секторе", — объяснил один из авторов законопроекта нардеп и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

В пресс-службе "Слуги народа" отметили, что сумма соответствует той, которую планировали потратить на достройку Национального музея Голодомора-геноцида. Соответствующую инициативу ранее ветировал президент Владимир Зеленский.

"Первые тралы появятся на фронте через несколько недель после оплаты заказа и смогут сразу начать разминирование", — заявил Чернев.

Напомним, Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить еще в 2008 году, и уже в 2010 году была открыта его часть — мемориал. Однако строительство самого музея было остановлено из-за полномасштабного вторжения российских войск. В июле парламентарии проголосовали за выделение на достройку 573,9 миллиона гривен.

Нардеп и председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев объяснял, что эти деньги были предоставлены Украине международными фондами и могут быть потрачены только на гражданские нужды.

Однако 27 июля президент Владимир Зеленский наложил вето на закон о выделении денег на достройку музея Голодомора.