"Нужны для собственной обороны": Швеция пока не готова передавать Украине самолеты Gripen

По словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, все может измениться в будущем, но сейчас Швеция даже не член НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что пока у них нет новых обязательств по поставке Украине истребителей Gripen. Об этом сообщает The Guardian.

Истребители Gripen необходимы для нужд обороны Швеции, поэтому пока Украине не планируют передавать самолеты, потому что до сих пор страну не приняли в НАТО. Однако он добавил, что в будущем "ничего не исключено".

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их также авиацией. Но пока новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет", — пояснил Ульф Кристерссон.

Известно, что украинские летчики проходят испытательное тестирование на шведских истребителях JAS-39 Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию говорил, что один из ключевых вопросов для него является поставка истребителей Gripen. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявлял, что Украина рассматривает 4 типа самолетов, которые можно было бы получить: F-16, JAS-39 Gripen, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. Проще всего получить будет именно F-16, потому что их изготовлено больше всего.

Напомним, 21 августа в Воздушных силах рассказали, готова ли украинская логистика к F-16. Надо будет подготовить взлетно-посадочные полосы и дополнительные меры безопасности.

19 августа Владимир Зеленский заявил, что украинские летчики начали тестовое обучение на истребителях Gripen.