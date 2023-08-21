В Херсонской области на линии огня установили новые мобильные укрытия (фото)

Как отметили в ОВА, защитные сооружения установили вдоль Днепра, где ВС РФ постоянно ведут обстрелы украинских населенных пунктов.

Херсонская областная военная администрация установила шесть новых мобильных укрытий в населенных пунктах региона, расположенных на линии огня. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

Там подчеркнули, что в общей сложности Департамент гражданской защиты и оборонной работы региона закупил 20 защитных конструкций. Последние шесть из них на днях установили в Бургунке, Золотой Балке, Новокаирах, Змиевке, Гавриловке и Львовом.

"Эти села расположены вдоль Днепра, а потому российская армия их постоянно "кошмарит", обстреливая дома людей и другую гражданскую инфраструктуру. Теперь местные жители при очередном российском обстреле, могут спрятаться в мобильных укрытиях, установленных в наиболее людных местах", — подчеркнули в военной администрации.

Мобильное укрытие Фото: Херсонская ОВА Всего преобрели 20 таких укрытий Фото: Херсонская ОВА

Напомним, в начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повторную проверку укрытий в Украине.

В начале июня в Украине запустили Telegram-бот с информацией обо всех укрытиях в Украине.