Последуют новые кадровые решения: в Украине повторно проверят укрытия, — Шмыгаль (видео)

По словам премьер-министра, особое внимание — к безопасности школ перед началом нового учебного года. Должны быть качественные, комфортные и надежные укрытия, деньги на них выделили.

Related video

В пятницу, 4 августа, на селекторном заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повторные проверки убежищ. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам премьера, в прошлом месяце ряд руководителей на местах лишились своих должностей, а другие получили выговоры из-за ненадлежащего состояния укрытий.

"Правительство дало поручение снова провести проверки укрытий, чтобы убедиться, что ситуация улучшилась. Там, где ничего не изменилось, будут приняты кадровые решения", — заявил руководитель Кабмина.

С его слов, если состояние бомбоубежищ не изменилось до сих пор, вновь последуют кадровые решения.

Особое внимание Шмыгаль уделил безопасности учебных заведений перед началом нового учебного года.

"Должны быть качественные, комфортные и надежные укрытия, — объяснил он. — Деньги на это правительство выделило".

Массовым проверкам убежищ по всей стране предшествовала гибель жителей Деснянского района столицы, из-за закрытых дверей в укрытии.

В общей сложности, в Киеве проверили 4655 укрытий, заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Напомним, что в июне мэр Киева Виталий Кличко и министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщали о критическом положении с укрытиями в столице. Половина проверенных объектов оказалась неготовой к эксплуатации, отметил Камышин. По словам же мэра Киева, среди чиновников проведут "кадровые чистки", если положение с укрытиями останется прежним.

Также сообщалось о госзакупках для убежищ, в рамках которых двери для туалетов закупались по цене канадского кедра, а туалетной бумаги купили на 2,9 млн.