Будуть нові кадрові рішення: в Україні повторно перевірять укриття, — Шмигаль (відео)

За словами прем'єр-міністра, особлива увага — до безпеки шкіл перед початком нового навчального року. Мають бути якісні, комфортні та надійні укриття, гроші на них виділили.

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У п'ятницю, 4 серпня, на селекторному засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував повторні перевірки укриттів. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

За словами прем'єра, минулого місяця низка керівників на місцях позбулися своїх посад, а інші отримали догани через неналежний стан укриттів.

"Уряд дав доручення знову провести перевірки укриттів, аби переконатися, що ситуація покращилась. Там, де нічого не змінилося, будуть ухвалені кадрові рішення", — заявив керівник Кабміну.

З його слів, якщо стан бомбосховищ не змінився досі, знову будуть кадрові рішення.

Особливу увагу Шмигаль приділив безпеці навчальних закладів перед початком нового навчального року.

"Мають бути якісні, комфортні та надійні укриття, — пояснив він. — Гроші на це уряд виділив".

Масовим перевіркам притулків по всій країні передувала загибель мешканців Деснянського району столиці, через зачинені двері в укритті.

Загалом у Києві перевірили 4655 укриттів, заявив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин.

Нагадаємо, що в червні мер Києва Віталій Кличко та міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин повідомляли про критичне становище з укриттями в столиці. Половина перевірених об'єктів виявилася неготовою до експлуатації, зазначив Камишин. За словами ж мера Києва, серед чиновників проведуть "кадрові чистки", якщо становище з укриттями залишиться колишнім.

Також повідомлялося про держзакупівлі для притулків, у межах яких двері для туалетів закуповували за ціною канадського кедра, а туалетного паперу купили на 2,9 млн.