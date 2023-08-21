Угрожают законом: российское командование призывает окупантов не сдаваться в плен, — ГУР

По данным разведки, несмотря на угрозы руководства РФ российские солдаты сдаются в плен, а украинские защитники пополняют обменный фонд.

Руководство вооруженных сил Российской Федерации создает атмосферу напряжения среди обычных российских военнослужащих, призывая их оставаться решительными и не сдаваться в плен на украинской территории вне зависимости от обстоятельств. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Раш*сты и российское командование стимулируют и запугивают рядовых кафиров не сдаваться в плен, потому что, мол, смотрите, там звери, и бандеровцы с вами будут делать то, что и мы делаем с украинцами. То есть: ни при каких обстоятельствах не сдавайтесь (в плен — ред.), взрывайте себя гранатами, а если будете сдаваться, то вас загоны отряды из кадыровцев просто расстреляют", — рассказал Юсов.

Согласно его высказываниям, основной целью данной ИПСО является оказание давления на внутренний фактор.

"Но тем не менее, несмотря на это (россияне — ред.) сдаются в плен, и украинские защитники захватывают захватчиков в плен и пополняют обменный фонд", — отметил представитель ГУР.

Напомним, 17 августа в ГУР заявили, что российские пленные не готовы свергать режим Путин, массового раскаяния не наблюдается.

14 августа The Economist писал, что некоторые пленные россияне отказываются возвращаться в РФ, потому что не хотят быть "пушечным мясом".