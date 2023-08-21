"Диверсия в Херсоне": в ФСБ заявили о задержании экс-начальника из Одесской железной дороги

На опубликованном видео мужчина в футболке "Партии регионов" утверждает, что дал указание подчиненным повредить стрелки на станции, чтобы не допустить продвижения составов ВС РФ.

Спецназовцы Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали жителя оккупированной части Херсонской области, который якобы ранее работал в Одесской железной дороге и планировал диверсию в Херсоне. Об этом 21 августа сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии ФСБ, задержанный якобы был командиром отряда территориальной обороны ВСУ и получил поручение от представителя Службе безопасности о сборе военной информации.

"Выполняя указанное задание путем визуального наблюдения, а также в ходе общения с местными жителями, подозреваемый осуществлял сбор информации о местах дислокации военной техники и личного состава ВС России", — говорится в сообщении.

Оккупанты обвинили местного жителя в шпионаже.

Примечательно, что росСМИ указывают — операцию провели силовики из Дальнего Востока — УФСБ по Хабаровскому краю.

Кроме того, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что задержанный житель в феврале 2022 года совершил диверсию на железной дороге в Херсоне.

"В феврале 2022 года совершил диверсию — повредил железнодорожные стрелки на станции Херсон. Теперь ему инкриминируется преступление, максимальное наказание по которому может составить 20 лет лишения свободы", — заявил коллаборант.

Результат диверсии на железной дороге в Херсоне Фото: Скриншот Поврежденная стрелка на жд дороге

На опубликованном оккупантами видео мужчина в футболке "Партии регионов" заявил, что он, будучи начальником Херсонской дистанции пути, дал указания своим подчиненным повредить стрелочный перевод на станции "Херсон", дабы предотвратить продвижение составов ВС РФ.

Напомним, 18 августа в СБУ сообщили о подозрении блогеру-коллаборанту, проживающему на оккупированной части Запорожской области, который работал на ФСБ.

Ранее, 17 августа СБУ задержала информатора ВС РФ. По информации спецслужбы, житель Одессы пошел на сотрудничество с врагом и передавал ему секретную информацию.