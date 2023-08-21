Подрыв Каховской ГЭС: в Днепропетровской области заработала первая нить водопровода

В Министерстве развития громад заявили, что благодаря ей доступ к воде получат около 25% жителей Кривого Рога.

Первая нить магистрального водопровода на участке "Ингулец — Кряжево" в Днепропетровской области заработала 21 августа. Ее начали чинить на третий день после теракта на Каховской ГЭС. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что эта нить позволит обеспечить доступом к воде около 25% населения Кривого Рога.

"Для запуска первого звена вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее открытым каналом попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней", — пояснили в министерстве.

Там добавили, что в общем звено "Ингулец — Кряжево" состоит из четырех ниток. Еще три планируется запустить в начале осени.

В министерстве подчеркнули, что из-за теракта на Каховской ГЭС от перебоев с водообеспечением страдают около миллиона украинцев. В некоторых населенных пунктах воду подвозят цистернами, а питьевую люди покупают в магазинах.

Работы по строительству водопровода продолжаются круглосуточно.

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС 6 июня этого года. В результате огромные потоки воды затопили территорию ниже по руслу Днепра. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из зоны затопления.

Как ранее писал Фокус, по оценкам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, на восстановление Каховской ГЭС Украине понадобится от 800 млн долларов до 1 млрд.