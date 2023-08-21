В Польшу прибыла первая ракетная установка Chunmoo из Кореи (фото)

Машина будет иметь частичную локализацию — польское шасси Jeicz, а в дальнейшем в Польше могут производить и высокоточные ракеты.

В морской порт Гданьска прибыла первая южнокорейская пусковая установка K239 Chunmoo, которая в польской армии будет иметь название Homar-K. Об этом сообщает польский Defence 24.

Корабль с первой K239 вышел из порта Масан, что в 300 км от Сеула, еще 20 июня. Сначала машину должны были доставить раньше, но рейс имел несколько дополнительных остановок, поэтому ракетная установка поступила только сейчас. Всего Польша приобретет 218 пусковых K239PL, которые будут иметь шасси польского производства. Другие две машины сейчас проходят производственные испытания.

До конца 2023 года ожидается поставка 18 пусковых установок. При этом если первые три машины полностью собираются в Южной Корее с польским шасси Jeicz, то следующие 15 будут установлены на шасси уже на заводе Huta Stalewa Wola в Сталевой Воле. Кроме этого на втором этапе реализации программы в Польше могут развернуть производство 230-мм высокоточных ракет с дальностью 80 км или даже больше. Сейчас Hanwha Aerospace и Polska Grupa Zbrojeniowa ведут переговоры по производству боеприпасов.

K239 — это аналог американского HIMARS Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

K239 — это аналог американского HIMARS. Пусковые контейнеры могут запускать как американские ракеты, так и собственные аналоги. Пусковые контейнеры могут иметь следующие ракеты:

20 ракет калибра 130 мм;

6 ракет калибра 227 мм или 230 мм;

2 баллистические 400 мм ракеты или 600 мм ATACMS.

Напомним, Южная Корея передала Польше первые танки и САУ в рамках масштабного контракта на поставку техники.

27 июля 2022 года Польша подписала контракт с Южной Кореей на поставку артиллерии, бронетехники и истребителей.