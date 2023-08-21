Похищения детей и "патриотическое" воспитание: росСМИ рассказали о тайной жене главы МЧС РФ

По данным российских журналистов, Елена Мильская может быть причастна к похищению украинских детей и организации центров "патриотической" подготовки, нацеленной на военное воспитание школьников.

Российское оппозиционное издание "Проект" опубликовало свое расследование под названием "Тайны путинского охранника", посвященное главе МЧС России Александру Куренкову и его супруге, руководительнице православных некоммерческих организаций Елене Мильской, которая причастна к вывозу украинских детей из временно оккупированных территорий в Россию.

Карьерный путь Куренкова и Мильской

Согласно расследованию, в мае 2022 года Александр Куренков был назначен министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, сменив на этой должности Евгения Зиничева, погибшего осенью 2021-го под Норильском. Оба они являются бывшими сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) и были ранее личными адъютантами Владимира Путина. До своей службы в ФСО, Куренков работал физкультурником в московской школе, при этом обладает дипломом негосударственного Московского психолого-социального института.

Александр Куренков и Владимир Путин

Информации о семейном положении нынешнего главы МЧС в его биографии не было, однако журналисты выяснили, что он состоит в браке с Еленой Мильской. Они официально поженились в декабре 2019 года, и это стало известно из документа о заключении брака в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

Начальный карьерный путь Елены Мильской связан с православным олигархом и создателем канала "Царьград" Константином Малофеевым, рассказывают источники, близкие к изданию.

С 2014 года Мильская возглавляет Фонд Архистратига Михаила, который ставит своей миссией "поддержку культурных и духовных традиций России, способствующих укреплению государственности". Она также занимает позицию председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям с декабря 2014 года.

С 2017 по 2019 годы она работала в Фонде святителя Василия Великого, созданном Константином Малофеевым. Организация была включена в санкционный список Украины, как считает Малофеев, из-за "помощи детям Крыма".

Сотрудники Фонда также основали "Лигу безопасного интернета", известную своими донесениями на музыкантов и блогеров. Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, возглавляет эту организацию, а Мильская является членом ее попечительского совета.

Согласно расследованию "Проекта", Елена Мильская владеет роскошным земельным участком и домом общей площадью около тысячи квадратных метров в коттеджном поселке "Раздоры-2" на Рублевском шоссе. Стоимость этого имущества оценивается в около 600 миллионов рублей. Дом расположен рядом с резиденцией "Барвиха-3", которая принадлежит главе МЧС.

Вывоз украинских детей в Россию

"Проект" обнаружил, что организации, подконтрольные Мильской, активно получают щедрые государственные контракты. По данным расследования, всего через два месяца после назначения Куренкова главой МЧС, было заключено соглашение о взаимодействии с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, которым руководит жена министра. Эта организация получила бюджетное финансирование на сумму 600 миллионов рублей.

Мильская на встрече с Путиным

МЧС и государственные СМИ активно пиарили деятельность НКО Мильской. В осенние месяцы 2022 года на российских телеканалах появились новостные репортажи, в которых Куренков посещал лагери беженцев в Ростовской и Белгородской областях. В этих материалах засветились участники НКО Мильской, и глава МЧС выделял их деятельность как пример поддержки беженцев.

Однако некоторые источники, близкие к волонтерским организациям, которые ранее сотрудничали с НКО Мильской, заявили "Проекту", что для Мильской Национальный центр помощи детям является лишь прикрытием для ее экономической и политической деятельности. Эти источники также утверждают, что МЧС блокирует деятельность других общественных организаций, включая поисковые отряды, которые не входят в сферу влияния Национального центра.

Организация Мильской также связана с вывозом украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Вместе с сотрудниками МЧС, волонтеры НКО Мильской участвовали в вывозе детей из Херсонской области в Краснодарский край в октябре 2022 года перед сдачей города Херсона российскими военными. Эта информация была подтверждена различными источниками, включая "Радио Крым", телеканал "Анапа 39" и саму Мильскую в социальных сетях.

Напомним, что 17 марта этого года МУС выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию с временно оккупированных территорий Украины в Россию украинских детей. Вместе с ним на лавке подсудимых должна оказаться и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова — именно она курировала вывоз детей.