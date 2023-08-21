"Делаете невозможное": Сырский наградил бойцов штурмовой бригады "Лють" (фото, видео)

Генерал вручил защитникам награды и ценные подарки, и поблагодарил за то, что герои идут вперед несмотря на огонь и жару.

Командующий Cухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский наградил бойцов штурмовой бригады Нацполиции "Лють" из Гвардии наступления. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Вы шаг за шагом, сотню метров за сотней метров, идете вперед, несмотря на огонь и жару. Вы делаете то, что, в принципе, в других условиях было бы невозможно. Пользуясь случаем, я хочу вам вручить награды и ценные подарки. За вашу доблесть. За вашу отвагу. За ваш героизм", — обратился Сырский к бойцам.

Награждение бойцов Фото: МВД Украины Сырский награджил бойцов бригады "Лють" Фото: МВД Украины

Ведомство опубликовало видео и фото с награждения украинских бойцов.

Напомним, 19 августа генерал-полковник Сырский показал, как украинские военные сдерживают наступление российской армии на Купянском направлении, где уничтожают живую силу и технику противника.

31 июля Министерство внутренних дел показало, как бойцы бригады "Лють" взяли в плен пятерых российских солдат.