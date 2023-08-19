"Уничтожаем врага": Сырский показал работу артиллеристов на Купянском направлении (видео)

Украинские артиллеристы из 4-й отдельной танковой бригады, по словам командующего Сухопутными войсками, нанесли удары по вражеским блиндажам и станции РЭБ.

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Украинские воины сдерживают наступление российской армии на Купянском направлении, где уничтожают живую силу и технику противника. Соответствующее видео показал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

На записи видно, как украинские артиллеристы четвертой отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины методически уничтожают обнаруженные аэроразведкой цели врага. Работа велась по вражеским блиндажам и РЭБ оккупантов.

"Купянское направление. Работает артиллерия 4-й ОТБр. Враг уничтожается. Держим. Слава Украине", — подписал видеозапись командующий СВ ВСУ.

Ранее сообщалось, что морская пехота Украины уничтожила российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1" на Бердянском направлении. Группа украинских аэроразведчиков "Аэронавты" следила за техникой оккупанта с помощью беспилотника Shark, после чего передала координаты артиллеристам, которые нанесли точечный удар и уничтожили станцию.

Как известно, "Зоопарк-1" — это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. ВС РФ используют его для контрбатарейной борьбы. Система позволяет находить огневые позиции ВСУ, откуда работают РСЗО (до 22 км), артиллерийские орудия (до 12 км), минометы (до 17 км) и запускаются тактические ракеты (45 км), автоматически определяя их координаты после выстрелов.

Фокус писал 18 августа, что Россия планирует увеличить к 2024 году в 25 раз производство российских артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2", которых в РФ называют "снайперскими снарядами".

Также Фокус писал 19 августа о том, что в Министерстве обороны Украины просят не распространять данные о потерях украинской армии, так как эта информация является государственной тайной. По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, разглашать такие данные опасно, так как Россия может воспользоваться этим в свою пользу и просчитать дальнейшие действия Киева.