"Знищуємо ворога": Сирський показав роботу артилеристів на Куп'янському напрямку (відео)

Українські артилеристи з 4-ї окремої танкової бригади, за словами командувача Сухопутними військами, завдали ударів по ворожих бліндажах і станції РЕБ.

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Українські воїни стримують наступ російської армії на Куп'янському напрямку, де знищують живу силу і техніку противника. Відповідне відео показав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

На записі видно, як українські артилеристи четвертої окремої танкової бригади Збройних сил України методично знищують виявлені аеророзвідкою цілі ворога. Робота велася по ворожих бліндажах і РЕБ окупантів.

"Куп'янський напрямок. Працює артилерія 4-ї ОТБр. Ворог знищується. Тримаємо. Слава Україні", — підписав відеозапис командувач СВ ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що морська піхота України знищила російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1" на Бердянському напрямку. Група українських аеророзвідників "Аеронавти" стежила за технікою окупанта за допомогою безпілотника Shark, після чого передала координати артилеристам, які завдали точкового удару і знищили станцію.

Як відомо, "Зоопарк-1" — це радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби. ЗС РФ використовують його для контрбатарейної боротьби. Система дає змогу знаходити вогневі позиції ЗСУ, звідки працюють РСЗВ (до 22 км), артилерійські знаряддя (до 12 км), міномети (до 17 км) і запускаються тактичні ракети (45 км), автоматично визначаючи їхні координати після пострілів.

Фокус писав 18 серпня, що Росія планує збільшити до 2024 року у 25 разів виробництво російських артилерійських боєприпасів із лазерним наведенням "Краснополь-М2", яких в РФ називають "снайперськими снарядами".

Також Фокус писав 19 серпня про те, що в Міністерстві оборони України просять не поширювати дані про втрати української армії, оскільки ця інформація є державною таємницею. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, розголошувати такі дані небезпечно, оскільки Росія може скористатися цим на свою користь і прорахувати подальші дії Києва.