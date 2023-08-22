Путин не применит ядерное оружие в Украине из-за позиции Китая и Индии, — экс-глава ЦРУ

По словам Дэвида Петреуса, Россия все же может пойти на ядерную войну, но под чужим флагом. Это помогло бы якобы избежать полноценных последствий для Кремля, но даже такой сценарий маловероятен.

Экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус считает, что в Российской Федерации не решатся в конечном итоге на применение ядерного оружия в Украине. Об этом он рассказал в интервью "24 канала".

По его словам, хоть в Москве время от времени и прибегают к ядерному шантажу, дальше слов это вряд ли зайдет. Это лишь усугубит ситуацию для Российской Федерации и ее президента Владимира Путина.

Более того, разговоры о "красной кнопке" или "опасном атоме" начинаются лишь в те моменты, когда у российских оккупантов на фронте сильно ухудшается ситуация.

На Западе уже давали сигналы главе Кремля Владимиру Путину о том, что ядерная война в первую очередь закончится плохо для него самого и станет шагом в никуда. То же самое в его адрес могло прозвучать из уст лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди, считает экс-глава ЦРУ.

"Это как в старой поговорке: если упал в яму – копай, и вот они себя смогут закопать в яму очень быстро. Поскольку те страны, которые пытались дистанцироваться от ситуации в Украине или были партнерами России, когда применят ядерное оружие, не смогут продолжать такую линию", — говорится в сообщении.

Отдельно Дэвид Петреус рассказал о другом сценарии, который также остается вероятным. Он считает, что если Российская Федерация и применит ядерное оружие, то под чужим флагом, чтобы избежать полноценных последствий. Также могут произойти действия со стороны Кремля, которые якобы сделали бы использование ядерного оружия "легитимным", но даже эти сценарии по прежнему маловероятны, продолжил экс-глава ЦРУ.

Напомним, 10 августа сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда также не верит в применение РФ ядерного оружия. По его словам, ядерный арсенал России находится под коллективным контролем многих людей, а не лично главы Кремля Владимира Путина.