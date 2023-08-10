Ядерного удара РФ не будет: Дуда объяснил, почему Путин не использует "красную кнопку"

По словам президента Польши, ядерный арсенал России находится под коллективным контролем многих людей, а не лично главы Кремля.

Related video

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Россия не будет применять ядерное оружие против Украины. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

"Я думаю, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине. И не только потому, что Владимир Путин его не использует. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей — и что это не только на собственное усмотрение Владимира Путина", — сказал Анджей Дуда.

Он отметил, что решение о применении ядерного оружия будет принимать не один человек. Кроме этого, польского президента больше волнуют потенциальные проблемы с атомными электростанциями в Украине, ведь угроза взрыва на АЭС больше, чем в случае применения ядерного оружия.

Что Анджей Дуда говорит о вооружении ВСУ

Президент Польши заявил, что сейчас Украина имеет более современный военный потенциал, чем Россия, поскольку партнеры поставляли и продолжают поставлять ВСУ дальнобойную артиллерию. Однако польский президент не уверен, имеет ли Украина достаточно оружия для того, чтобы изменить баланс в войне и взять верх.

"Ответ, вероятно, нет. Наверное, им (ВСУ, — ред.) не хватает оружия. И мы это знаем из того факта, что они сейчас не в состоянии осуществить очень решительное контрнаступление против российской армии. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь", — добавил Дуда.

Напомним, 30 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что успешное контрнаступление ВСУ заставит Москву применить ядерное оружие. По его словам, враги должны молиться за армию РФ, ведь они "не дают разгореться мировому ядерному пожару".

1 июля Фокус писал о том, что исследователи создали реалистичную симуляцию ядерной войны РФ и США. "Ядерная зима" приведет к заморозкам и голодной смерти 99% населения некоторых стран. Для симуляции ученые использовали детальное моделирование ядерных целей, траекторий полета ракет, влияния на климат и пищевые ресурсы.

4 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские бойцы отслеживают все воздушные цели, которые заходят в воздушное пространство страны, однако невозможно установить, с каким боезарядом российские оккупанты выпустили ракету.