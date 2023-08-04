Сбивают все цели: ВСУ не смогут определить, если РФ ударит по Украине ядерной ракетой, — Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что невозможно установить, с каким боезарядом российские оккупанты выпустили ракету.

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Украинские военные отслеживают все воздушные цели, которые заходят в воздушное пространство страны. Ее тип определяется по нескольким параметрам. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию "Телеграф".

"Мы на мониторах видим воздушную цель, и у нее есть свои параметры полета: высота, курс, скорость. Отслеживается еще район, откуда она вылетела и можно составить картинку, что за самолет и какое вооружение у него есть", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о ядерном оружии РФ, Игнат заявил, что невозможно установить, с каким боезарядом российские оккупанты выпустили ракету.

"Если враг выпускает ракету, вы не можете знать, какой у нее боезаряд. Потому все воздушные цели нужно уничтожать", — сказал он.

Игнат заявил, что ВСУ не могут определить, какой боезаряд выпускают оккупанты по Украине

В том же интервью Игнат отметил, что россияне пытаются найти слабые места украинских сил ПВО. Для этого они используют не только дроны-камикадзе Shahed, но и воздушные пункты управления, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

"Вместе с дронами Shahed или ракетами в воздух поднимают воздушные пункты управления Ил-22, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и фиксируют, где у нас работает ПВО, как работает авиация. Таким образом, складывается картинка для планирования повторных или последующих ударов", — сказал Игнат.

Напомним, что 2 августа Юрий Игнат говорил, что активность противника в последнее время обусловлена боевыми действиями на фронте, где продолжаются упорные бои. Поэтому россияне пытаются бить по тыловым районам и прифронтовым городам.

По его словам, Опасность ударов баллистическим вооружением заключается в том, что ракета может быть запущена в относительной близости к цели, из-за чего время реагирования на ее запуск ограничено.