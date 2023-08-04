Збивають усі цілі: ЗСУ не зможуть визначити, якщо РФ вдарить по Україні ядерною ракетою, — Ігнат

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що неможливо встановити, з яким боєзарядом російські окупанти випустили ракету.

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Українські військові відстежують усі повітряні цілі, які заходять у повітряний простір країни. Її тип визначається за кількома параметрами. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Ми на моніторах бачимо повітряну ціль, і в неї є свої параметри польоту: висота, курс, швидкість. Відстежується ще район, звідки вона вилетіла, і можна скласти картинку, що за літак і яке озброєння в нього є", — сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про ядерну зброю РФ, Ігнат заявив, що неможливо встановити, з яким боєзарядом російські окупанти випустили ракету.

"Якщо ворог випускає ракету, ви не можете знати, який у неї боєзаряд. Тому всі повітряні цілі потрібно знищувати", — сказав він.

Ігнат заявив, що ЗСУ не можуть визначити, який боєзаряд випускають окупанти по Україні

У тому ж інтерв'ю Ігнат зазначив, що росіяни намагаються знайти слабкі місця українських сил ППО. Для цього вони використовують не тільки дрони-камікадзе Shahed, а й повітряні пункти управління, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення.

"Разом із дронами Shahed або ракетами в повітря піднімають повітряні пункти управління Іл-22, літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і фіксують, де в нас працює ППО, як працює авіація. Таким чином, складається картинка для планування повторних або наступних ударів", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, що 2 серпня Юрій Ігнат говорив, що активність противника останнім часом зумовлена бойовими діями на фронті, де тривають запеклі бої. Тому росіяни намагаються бити по тилових районах і прифронтових містах.

За його словами, Небезпека ударів балістичним озброєнням полягає в тому, що ракета може бути запущена у відносній близькості до цілі, через що час реагування на її запуск обмежений.