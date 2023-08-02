Допоки у противника є засоби, він завдаватиме ударів: потрібно посилювати ППО, — Ігнат

Останнім часом в Україні почастішали повітряні тривоги. Це зумовлено тим, що ЗС РФ через активні бойові дії на фронті намагаються бити по тилових районах і прифронтових містах.

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В Україні останнім часом почастішали повітряні тривоги через погрози з боку Збройних сил РФ нанесення авіаударів балістичними ракетами. І поки у ворога будуть ці засоби ураження, він завдаватиме ударів, тому Україні вкрай необхідно посилювати свої засоби ППО. Про те, як українським збройним силам протистояти ракетним ударам росіян, розповів 2 серпня речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Полковник зазначив, що активність противника зумовлена бойовими діями на фронті, де тривають запеклі бої. Тому росіяни намагаються бити по тилових районах і прифронтових містах.

Небезпека ударів балістичним озброєнням полягає в тому, що ракета може бути запущена у відносній близькості до цілі, через що час реагування на її запуск обмежений, оскільки час підльоту невеликий.

"Іноді тривога, на жаль, оголошується разом із вибухами, адже противник приховує ці установки недалеко від кордону або від лінії бойового зіткнення і завдає ударів по прифронтових територіях", — сказав Ігнат.

За його словами, Україна вже має відповідне озброєння, надане деякими західними союзниками, яке здатне забезпечити захист неба від особливо небезпечних балістичних ракет.

"Маємо розуміти, що поки у противника буде достатньо засобів, поки він буде завдавати ударів по Україні. Саме тому нам потрібно нарощувати таке озброєння", — наголосив полковник.

Він додав, що Україна в певній кількості вже має від британських і французьких партнерів крилаті ракети, але тепер хотілося б посилитися німецькими та американськими комплексами.

"Хотілося б мати балістичне озброєння, американське, як ATACAMS, яке буде вражати противника досить ефективно", — сказав Ігнат.

Також речник ВПС розповів про небезпеку ударів безпілотників, які, попри свої умовно скромні характеристики, все ж здатні досить точно вражати ціль. За словами полковника, росіяни збільшили напрямки пусків БПЛА, якщо раніше їх було два, то тепер до Краснодарського краю і Брянської області додалися Курська область і полігон "Чауда" в Криму.

Раніше повідомлялося, що українська крилата ракета "Трембіта", яка розробляється інженерами-волонтерами, готова проходити випробування на полігоні. Розробники стверджують, що низька вартість ракети дасть змогу перевантажити ворожу ППО, що підвищить ефективність знищення цілей.