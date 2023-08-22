ВС РФ атаковали Украину дронами: в Черниговской области БПЛА попал в гражданский объект, — ОВА

Воздушные силы ВСУ вечером 21 августа сообщили об опасности со стороны вражеских дронов в Черниговской и Сумской областях.

Российские оккупанты вечером 21 августа атаковали север Украины дронами-камикаде Shahed. В результате был поврежден гражданский объект в Черниговской области. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

Чаус не уточнил, в каком именно населенном пункте произошел "прилет". Также пока неизвестно, какой именно объект пострадал.

"К сожалению, попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", — сообщил он.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ заявили об опасности в Черниговской и Сумской областях еще в 22:00 22 августа.

"Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях связана с пребыванием в воздушном пространстве над регионами БПЛА неустановленного типа", — сказано в сообщении.

Об отбое воздушной тревоги сообщили в 23:57.

Напомним, 19 августа Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли центр Чернигова. Момент "прилета" вражеской ракеты попал на видео. Ранее в сети появилась афиша, в которой анонсировалась выставка дронов "Люті пташки" в этот день.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба 20 августа, сообщил, что в результате российской атаки 7 человек погибли, 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Также повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.