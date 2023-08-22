Маск лично беседовал с Путиным и отключил Starlink для ВСУ, — СМИ

По данным журналистов, представитель Минобороны США Колин Каль узнал в октябре прошлого года о том, что миллиардер провел переговоры с главой Кремля.

Предприниматель Илон Маск в телефонном разговоре с представителями Пентагона о предоставлении спутникового интернета украинской армии, упомянул, что лично беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает американский еженедельник The New Yorker в статье "Теневой режим Илона Маска".

Во время разговора с представителем Минобороны США Колином Калем в октябре прошлого года Маск рассказал о его личной беседе с главой Кремля. Встреча же с Калем была связана с тем, что у украинских военных внезапно начала пропадать связь Starlink на украинской территории, которую россияне пытались захватить.

В интервью журналистам Каль сделал вывод о том, что Маск опасался, будто предоставление связи Starlink в РФ сочтут военной помощью Украине и искал возможности умиротворить российское руководство.

"Мы знаем об охвате, и интересе в этой сфере и министерство сотрудничает со Starlink. Но в силу критической важности этих систем мы пока не публикуем дополнительные подробности относительно специальных возможностей, контрактов или партнеров", — заявил сотрудник пресс-службы Пентагона Джефф Юргенсен.

Прежде, в октябре прошлого года, Маск отрицал, что лично беседовал с Путиным. В своем посте в Twitter (соцсети, которую он недавно переименовал в X) миллиардер написал, что говорил с Путиным примерно полтора года назад и темой беседы был космос.

Твит Илона Маска

Публикация в New Yorker вновь всколыхнула общественный резонанс относительно темы мирных переговоров. В прошлом году Маск предложил свой мирный план, который оценили в Кремле и раскритиковали в Киеве. Спустя некоторое время после этого украинские защитники стали сообщать о плохой работе Starlink, а Маск, в свою очередь, и вовсе пригрозил остановить финансирование доступа ВСУ к сервису.

В его компании SpaceX предложили правительству Соединенных Штатов заплатить за Starlink для Украины, в дальнейшем Маск заявил, что меняет свою позицию, и пообещал продолжить финансировать этот проект бесплатно. В июне Минобороны США сообщило о заключенном контракте на предоставление Starlink Украине.

Основатель LinkedIn Рид Хофман заявил, что его бывший коллега, входящий в условную группу "PayPal Mafia", купился на то, что предложил Путин применительно к войне в Украине.

В начале нулевых годов Хофман и Маск работали над созданием PayPal.

Он вспомнил, что во время пресс-конференции в Аспене в сентябре прошлого года Маск заявлял, что Путин хочет мира, и что с ним нужно вести переговоры.

Хофман и прежде критиковал Маска, в частности, за его подход к сфере искусственного интеллекта: якобы он собирался создать свой собственный ИИ-проект, в то время как в публичном пространстве призывал поставить на паузу все ИИ-разработки.

Напомним, что миллиардер Илон Маск запустил компанию xAI и намерен разрабатывать "добрый ИИ", который не будет угрожать людям.

Также сообщалось, что в Китае опередили SpaceX: успешно запустили первую в мире ракету на метане.