Илон Маск запустит "прочеловеческий" ИИ, но пригрозил будущим, как в "Терминаторе"

Миллиардер открыл компанию xAI и собирается разрабатывать "добрый ИИ", который не будет угрожать людям.

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Илон Маск объявил о запуске стартапа искусственного интеллекта, который будет "прочеловеческим", поскольку, по его словам, миру нужно беспокоиться об опасности искусственного интеллекта, пишет The Guardian. Таким образом ИТ-магнат хочет избежать самых апокалиптических сценариев, которые грозят в связи с неконтролируемым развитием нейросетей.

Маск заявил, что если ИИ использовать правильно и держать под контролем, то это приведет к "эпохе изобилия", когда не будет недостатка в товарах и услугах. Однако существует также вероятность более темного будущего, добавил он. Ссылаясь на серию фильмов "Терминатор", Илон Маск сказал:

"Человечеству действительно важно беспокоиться о будущем, в котором могут появиться роботы под управлением ИИ, типа Терминатора. Мы обязаны избежать такого развития событий".

Такой вариант возможен, если искусственный интеллект достигнет так называемого уровня "сверхразума", когда нейросети превзойдут людей во всех сферах жизни и развития. Такой ИИ, по мнению Маска, может появиться через пять или шесть лет.

Илон Маск сожалеет, что подписанное им и еще множеством ИТ-специалистов открытое письмо с призывом "поставить ИИ на паузу" не нашло отклика ни в правительствах стран, ни среди крупных корпораций. Как добавил миллиардер, возможность на время остановить развитие нейросетей ему уже не кажется реальной.

"Если бы я мог нажать на паузу в отношении ИИ или действительно продвинутого цифрового сверхразума ИИ, я бы так и сделал", — сказал он.

Что касается самого xAI, то, по словам Маска, пройдет "некоторое время", прежде чем его стартап достигнет уровня OpenAI, Google или Microsoft. Новая компания Маска отделена от X Corp, но будет тесно сотрудничать с Twitter, Tesla и другими компаниями Илона. Сейчас стартап активно набирает опытных инженеров и исследователей, которые являются профессионалами в сфере искусственного интеллекта.

Ранее мы рассказывали, как Илон Маск открыто критиковал ИИ и даже утверждал, что сегодня ИИ "вообще ни для чего не нужен". Так же он прогнозировал, что основной моделью использования нейросетей военными будет управление армиями дронов.