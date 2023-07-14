Ілон Маск запустить "пролюдський" ШІ, але пригрозив майбутнім, як у "Термінаторі"

Мільярдер відкрив компанію xAI і збирається розробляти "добрий ШІ", який не загрожуватиме людям.

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Ілон Маск оголосив про запуск стартапу штучного інтелекту, який буде "пролюдським", оскільки, за його словами, світу потрібно турбуватися про небезпеку штучного інтелекту, пише The Guardian. У такий спосіб ІТ-магнат хоче уникнути найапокаліптичніших сценаріїв, які загрожують у зв'язку з неконтрольованим розвитком нейромереж.

Маск заявив, що якщо ШІ використовувати правильно і тримати під контролем, то це призведе до "епохи достатку", коли не буде нестачі в товарах і послугах. Однак існує також імовірність більш темного майбутнього, додав він. Посилаючись на серію фільмів "Термінатор", Ілон Маск сказав:

"Людству справді важливо турбуватися про майбутнє, в якому можуть з'явитися роботи під управлінням ШІ, типу Термінатора. Ми зобов'язані уникнути такого розвитку подій".

Такий варіант можливий, якщо штучний інтелект досягне так званого рівня "надрозуму", коли нейромережі перевершать людей у всіх сферах життя і розвитку. Такий ШІ, на думку Маска, може з'явитися через п'ять або шість років.

Ілон Маск шкодує, що підписаний ним і ще безліччю ІТ-фахівців відкритий лист із закликом "поставити ШІ на паузу" не знайшов відгуку ні в урядах країн, ні серед великих корпорацій. Як додав мільярдер, можливість на певний час зупинити розвиток нейромереж йому вже не здається реальною.

"Якби я міг натиснути на паузу щодо ШІ або дійсно просунутого цифрового надрозуму ШІ, я б так і зробив", — сказав він.

Що стосується самого xAI, то, за словами Маска, мине "деякий час", перш ніж його стартап досягне рівня OpenAI, Google або Microsoft. Нова компанія Маска відокремлена від X Corp, але тісно співпрацюватиме з Twitter, Tesla та іншими компаніями Ілона. Наразі стартап активно набирає досвідчених інженерів і дослідників, які є професіоналами у сфері штучного інтелекту.

Раніше ми розповідали, як Ілон Маск відкрито критикував ШІ і навіть стверджував, що сьогодні ШІ "взагалі ні для чого не потрібен". Так само він прогнозував, що основною моделлю використання нейромереж військовими буде управління арміями дронів.