Придется отступать: ВС РФ укрепляют вторую и третью линию обороны на юге, — командование

Российские военные заминировали временно захваченные территории. Как отмечают в командовании, захватчики прекрасно понимают, что ВСУ будут прорывать их линию обороны.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Российской Федерации пытаются укрепить вторую и третью линии обороны на временно оккупированных территориях юга. Об этом она сообщила во время телемарафона.

"Сейчас они пытаются уплотнить оборону с помощью железобетонных конструкций, — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты заминировали временно захваченные территории на юге в течение нескольких месяцев. В командовании убеждены, что российские военные понимают, что украинские бойцы будут прорывать их линию обороны. По словам Гуменюк, сейчас наблюдается укрепление оккупантов на втором рубеже их обороны.

"Кроме того, третий рубеж уже также начинает проявлять себя. То есть они понимают, что через некоторое время им отступать уже до третьей границы", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованного 21 августа, говорилось о том, что в России могут создать новое военное формирование — 18-ю общевойсковую армию. Она может стать объединением и усилением для других подразделений РФ, которые сейчас находятся в Херсонской области.

21 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты пытаются вернуть утраченные положения восточнее Работино Запорожской области, однако безуспешно. Тогда как украинские военные имели успехи на юге.