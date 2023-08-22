Генштаб подтвердил, что ВСУ имеют успех в направлении Работино (карта)

Силы обороны Украины закрепляются на освобожденных рубежах. По целям врага украинские военные наносят поражение артиллерией, осуществляются соответствующие меры контрбатарейной борьбы.

В направлении Работино бойцы Силы обороны имели успех. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Military Media Center.

Украинские войска эффективно противодействуют российским военным подразделениям и закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжается наступление украинских войск на Мелитопольском направлении.

"В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — рассказал Ковалев.

По целям врага украинские военные наносят поражение артиллерией. Сейчас осуществляются соответствующие меры контрбатарейной борьбы.

Фото: Deep State

По информации Генштаба, продолжаются наступательной операции на Бахмутском направлении. Российские войска тщетно ведут наступательные действия в районах Авдеевки, Новомихайловки, Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, технике и вооружении, осуществляет перемещение подразделений и войск. Российские оккупанты активно применяют резервы.

Фото: Deep State

Также Силы обороны Украины и в дальнейшем сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. На Бахмутском направлении также вражеские подразделения прибегают к попыткам наступления. Противник вел тщетные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. В этой локации продолжаются тяжелые бои.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что в ближайшее время будут продолжаться серьезные бои за Купянск и Работино. По его словам, стратегия фланговых атак оказалась наиболее результативной в операции наступления. В то же время он отметил, что контрнаступление осложняет дефицит артиллерии. Однако, учитывая поставленные цели, он выражает сомнения в возможности значительных изменений на картине боевых действий в ближайшие дни.