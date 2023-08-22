Предатели трибунала не дождались: в ГУР рассказали, кто является целью батальона "Шаман"

Спецподразделение "Шаман" действует в Украине и за ее пределами и имеет официальную задачу — уничтожение инфраструктуры России. Однако, кроме рейдов вглубь страны-агрессора, бойцы причастны к боям по освобождению Змеиного и севера Киевской области.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов объяснил детали работы спецбатальона "Шаман", который действует в составе украинской разведки. Батальон занимается обезвреживанием российских офицеров и других лиц, которые присоединились к вторжению РФ в Украину. Об этом говорится в интервью Юсова "Украинским новостям".

Юсов пояснил, что спецподразделение "Шаман" — это не совсем то, что израильское спецподразделение "Моссад". Он заявил, что в ГУР совсем другое распределение обязанностей и функций и учреждение сейчас выполняет уникальные задачи. При этом оно стало примером для других аналогичных подразделений.

Прямо представитель разведки не подтвердил, что за ликвидацией российских офицеров стоит указанное спецподразделение. Однако в целом отметил, что "военные преступники и предатели должны понести наказание". Однако наказание, по его словам, должно происходить в полном соответствии с международными и украинскими законами. Поэтому он посоветовал преступникам не ждать, а идти сдаваться уже сейчас: "В противном случае [они] сами себя подвергают опасности". Объяснил также, в чем же заключается опасность: определенное количество подобных людей, которые "проявили" себя с 2014 года, удивительным образом трибунала не дождались.

Во время разговора с порталом не прозвучало ни одного признания относительно результатов работы "Шаман". В частности, Юсов отказался прокомментировать ликвидацию заместителя главы оккупационной власти Херсонщины Кирилла Стремоусова и взрыв во время дня рождения российского пропагандиста Владлена Татарского.

Что касается государственных изменников — экс-президента Виктора Януковича, экс-прокурора Виктора Пшонки, экс-главы МВД Виталия Захарченко и других — то они понесут справедливое наказание, подчеркнул Юсов. Также отметил, что анонсировать меры в отношении этих лиц он не будет.

ГУР Минобороны: детали работы батальона "Шаман"

Батальон "Шаман" в составе украинской разведки был создан 23 февраля 2022 года. Главная задача подразделения — уничтожение инфраструктуры страны-агрессора. Во время вторжения РФ бойцы "Шамана" участвовали в освобождении острова Змеиный, а также в боях за Гостомель, Бучу, Ирпень, Киев и тому подобное.

Между тем издание The Times заявило, что "Шаман" открыл охоту на российских генералов. В частности, в течение шести месяцев ликвидировали 10 генералов. Также отмечают, что ВСУ в целом насчитали 15 ликвидированных высоких военных чинов, а Минобороны РФ подтверждает только шесть.

Кирилл Стремоусов, судьбу которого отказался комментировать Юсов, погиб осенью 2022 года во время освобождения правобережья Херсонщины. В течение всего времени оккупации мужчина публиковал видео и сообщения в поддержку РФ и уверял, что "русский мир" пришел навсегда. Однако 9 ноября 2022 года попал в ДТП возле Новой Каховки: предполагали, что его могли обезвредить российские спецслужбы.

Владлен Татарский — российский пропагандист, который встретил 20014 год в донецкой тюрьме. Россияне выпустили его из тюрьмы и он начал работать в пользу страны-агрессора. Впрочем, весной 2023 года произошел "несчастный случай" во время празднования его дня рождения: взорвалась скульптура, которую он получил в подарок.

Напоминаем, в РФ планируют провести всеобщую мобилизацию осенью 2023 года — соответствующий документ опубликовали росСМИ. Впрочем, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Кремль все еще колеблется: опасается дестабилизировать ситуацией.