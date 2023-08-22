Помеченные "белым ромбом": в Мариуполе фиксируют увеличение войск и техники ВС РФ (фото)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, россияне перебрасывают грузовики с вооружением на Бердянское направление. Военные автомобили захватчиков помечены новым знаком — ромбом.

В городе Мариуполь, который находится под временной оккупацией российских войск, отмечается увеличение численности населения. Новые "жители" прибыли из Кавказа. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Фиксируем значительное увеличение россиян на территории Мариупольского района до плюс 5 тысяч. Большинство на доукомплектование и согласование. Снова Кавказ", — сообщил он.

В Мариуполе фиксируют движение техники

Более того, в Никольском районе продолжается укрепление оборонных позиций с использованием Федоровского леса по направлению Никольское — Новогригорьевка — Боевое.

Также фиксируется мощное движение грузовиков с БК в сторону Бердянска.

"Зафиксировано использование новой отметки маркировки военной техники. В этот раз "белый ромб"", — написал Андрющенко.

Новый знак оккупантов

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и пророссийскими боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.