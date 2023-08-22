Освободить Крым: Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для F-16, — Forbes

Эксперты считают, что если США не одобрят передачу ракет AGM-158 JASSM для ВСУ, то украинские F-16 будут летать "не в полную силу".

Передача Украине истребителей F-16 американской разработки расширит возможности ВСУ в плане применение дальнобойных ракет. В частности, самолеты способны наносить удары с использованием крылатых ракет AGM-158 JASSM, что будет иметь ключевое значение в деоккупации аннексированного РФ Крыма. О перспективах применения F-16 в ходе российско-украинской войны рассказали эксперты в материале Forbes.

Обозреватель издания Дэвид Экс считает, что в арсенале F-16 есть современные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" а также бомбы с точным наведением, что позволит украинским силам наносить удары по российским позициям в глубине оккупированной территории.

Но ракета, которая способна принести наибольшую пользу — это двухтонная крылатая ракета-невидимка Joint Air-to-Surface Strike Missile (JASSM) от компании Lockheed Martin с дальностью полета до 230 миль (370 км).

"(JASSM) все еще находится в списке пожеланий Киева. До тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, украинские F-16 будут летать не в полную силу", — отметил эксперт.

В публикации также отмечено, что украинские силы уже применяют ракеты воздушного базирования, позволяющие наносить удары по тылам российских оккупантов, но Storm Shadow и SCALP пока не совместимы с F-16. Зато самолеты F-16 совместимы с JASSM.

"Расширение потенциала крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из главных целей — освобождении Крымского полуострова от девятилетней российской оккупации", — утверждает другой аналитик корпорации RAND Бринн Таннехилл.

По его словам, истребители с JASSM на борту могут добиться того же самого, что и сухопутные войска Украины в ходе контрнаступления, но с гораздо меньшими потерями для украинцев.

"F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя", — считает Таннехилл.

Ранее мы писали о типах дальнобойных ракет, которые могут предоставить Украине возможность наносить удары по объектам противника в глубоком тылу. Среди них ракеты AGM-158 JASSM, SLAM-ER, Taurus KEPD 350 и Joint Strike Missile.