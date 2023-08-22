Попытка реванша или отвлечение ВСУ: все, что нужно знать о боях под Купянском

Уже больше месяца российские войска ведут наступательные действия на Купянско-Лиманском направлении. После того как ВСУ перебросили туда резервы, ситуация стабилизировалась. Но в Минобороны говорят, что враг от планов не отказался и перегруппировывается.

Последние несколько недель российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия на Купянском направлении, которое украинские защитники освободили осенью прошлого года. Фокус разобрался, что происходит сейчас в восточной части Харьковской области.

Купянско-Лиманское направление — какие силы имеет враг?

По словам Ильи Евлаша, начальника пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", по состоянию на 20 августа российские войска на Купянско-Лиманском направлении имели:

более 45 000 военнослужащих;

около 500 танков;

около 500 легкобронированной техники;

более 300 артиллерийских систем;

более 150 РСЗО.

В составе оккупационных войск не только регулярная армия, но и заключенные из состава "Шторм Z", различные частные военные компании и резервы.

Стоит отметить, что по состоянию на 17 июля в командовании ВСУ говорили, что враг накопил 100-тысячное войско, 900 танков, 370 РСЗО и 555 артиллерийских систем.

Какова цель оккупантов на Купянском направлении?

Российские оккупационные силы имеют целью прорвать украинскую оборону и захватить Купянск, который откроет дорогу к другим важным городам востока Украины. Кроме того, враг стремится оттянуть украинские резервы, которые подготовлены для наступательных действий.

Ситуацию контролирует командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. За последний месяц он неоднократно был на боевых позициях вместе с командирами. В частности, 14 августа генерал посещал позиции и планировал операции для обороны и наступления на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях.

Ситуацию на Лимано-Купянском направлении контролирует командующий Сухопутными войсками Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Заместитель министра обороны Анна Маляр 21 августа заявила, что оккупанты хотят отвлечь Украину от успешных наступательных действий под Бахмутом.

"С большой вероятностью хотят отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении, чтобы мы не могли все силы концентрировать там, а вынуждены были их распылять по разным направлениям, где они усиливаются", — пояснила Анна Маляр.

15 августа спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что командование перебросило резервы под Купянск. Создается эшелонированная оборона.

"Усилены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, переброшены резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага", — сказал Череватый.

Сейчас фиксируется уменьшение количества обстрелов и боевых столкновений. Однако Анна Маляр говорит, что на самом деле это свидетельствует о перегруппировке оккупантов и подтягивании резервов. Оккупанты не отказались от планов наступления. Происходят сложные бои.

Стоит отдельно отметить, что российская пропаганда постоянно приукрашивает продвижение своих войск. В частности, ряд Телеграм-каналов уже неоднократно писал о якобы захвате Синьковки или о "серьезных боях и отходе ВСУ" возле Купянска. Однако эта информация изо дня в день не подтверждаются. Пропагандисты даже показали кадры якобы из села, которое на самом деле оказалось Вороновым — в 7 км от Северодонецка. Этот населенный пункт был оккупирован более года назад, а подделку обнаружил OSINT-исследователь DefMon.

Тред с доказательствами, что оккупанты выдали Вороново за Синьковку

Ниже приведены скриншоты из российских Телеграм-каналов с сообщениями о Синьковке — с 20-х чисел июля.

Заявления пропагандистов о Синьковке

Бои на Купянско-Лиманском направлении — карта боевых действий

Российские войска за месяц активных боевых действий не смогли захватить ни Купянск, ни Синьковку. Однако продвижение у них действительно было. Ниже приведены данные за 22 июня, июля и августа.

Приблизительная линия фронта по состоянию на 22 июня Фото: deepstatemap.live Приблизительная линия фронта по состоянию на 22 июля Фото: deepstatemap.live Приблизительная линия фронта по состоянию на 22 августа Фото: deepstatemap.live

По данным Генерального штаба от 22 августа, на Купянском направлении фиксировались артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов. Враг обстреливал Двуречную, Синьковку, Кисловку и Берестовое. Наступательные действия оккупанты вели в районе Синьковки.

Ситуация возле Синьковки Фото: deepstatemap.live

"На Купянском направлении наши отбили атаки и на юг от Первомайского, и на восток от Петропавловки. Все бои, которые на прошлой неделе там продолжались, закончились поражением врага", — заявила Анна Маляр 21 августа.

На Лиманском направлении враг пробовал наступать в районе Серебрянского лесничества, а также возле Белогоровки и Кременной.