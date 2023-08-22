ВС РФ придумали новый способ принудительной паспортизации на оккупированных территориях: что известно

Местным трактористам запрещают работать без "удостоверения российского образца", рассказали в подполье.

На временно оккупированных территориях Донецкой области Вооруженные силы Российской Федерации угрожают отобрать урожай у тех предприятий, сотрудники которых не имеют российских паспортов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Донетчины, оккупанты угрожают отобрать агропродукцию тех предприятий, где работают рабочие без паспортов РФ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что для того, чтобы враг не забрал урожай, трактористы должны получить российский паспорт, а затем "удостоверение российского образца", для этого им необходимо сначала получить красную макулатуру. В результате трактористы, которые отказываются от получения вражеского паспорта могут оказаться без работы.

"Фактически россияне намеренно лишают украинцев права работать в их родном крае", — добавили в центре.

Напомним, 17 августа стало известно, что на временно оккупированных территориях Луганской области враг получил приказ ускорить паспортизацию. Главный коллаборационист региона Леонид Пасечник поставил задачу принудительно выдать паспорта детям от 14 до 18 лет до 1 октября.

14 августа Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты заставляют выпускников школ получать российские паспорта. Им угрожают не выдать аттестат.

Также оккупанты вызвали гуманитарный кризис на захваченных территориях для того, чтобы заставить местное население перемещаться в глубину оккупированных территорий для дальнейшей "эвакуации" в РФ, где для получения "социальной помощи" необходимо иметь российский паспорт.