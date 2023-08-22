"Отступлений нет": Харьковская ОВА опровергла выход ВСУ из Купянска и Синьковки

По словам Олега Синегубова, украинские воины на своих позициях стоят, постоянно наносят поражения врагу возле Купянска.

Харьковская областная военная администрация опровергла информацию о выводе Вооруженных сил Украины из населенных пунктов Купянска и Синьковки, о чем ранее было заявлено в российских Telegram-каналах. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона новостей.

На вопрос, правдивы ли сообщения российских Telegram-каналов о якобы отступлении ВСУ из Купянска, Синегубов ответил:

"Нет. Абсолютно никаких отступлений с нашей стороны нет. Наши воины на своих позициях стоят, постоянно наносят поражения. … Там действительно ведутся боевые действия, но никаких уступок нет".

По данным издания Радио свобода, Елена Шаповал, пресс-секретарь Харьковской областной государственной администрации, подтвердила, что село Синьковка остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на сообщения российских Telegram-каналов об оккупации этого населенного пункта.

"На самом деле Синьковка — под контролем ВСУ. В Синьковке проживает шесть человек. Очень хорошо, что большинство населения все-таки эвакуировались. Потому что линия фронта проходит очень близко. Этот населенный пункт — под постоянными обстрелами. Но мы предоставляем гуманитарку и в приближенные населенные пункты, и в Синьковку в том числе. То есть наши органы местной власти все работают на местах. Просим не верить российской пропаганде, потому что и глава городской военной администрации и районной — все на местах. Все каждый день работают обеспечивают население всем необходимым", — сообщила она.

Отметим, Купянск — город на востоке Харьковской области, где до войны проживало около 26,6 тыс. человек. Город попал в оккупацию в первые дни войны, но был освобожден в результате спецоперации, которая длилась с сентября по ноябрь 2022 года.

Напоминаем, российское компандирование сейчас решает, стоит ли объявлять всеобщую мобилизацию. В частности, представитель ГУР Минобороны Украины указал, что решение будет зависеть от ситуации на фронте.

Между тем украинские войска продолжают продвижение на юге — в 300 км (по линии фронта) от Купянска. Днем 22 августа представитель минобороны Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны ведут бои на южной окраине Работино — городка в 20 км от Токмака на Запорожье.