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ВС РФ атакуют мирное население Украины с БПЛА: сбрасывают гранаты в места скопления людей

Артем Богомаз
Фото: Минобороны РФ | В ВСУ рассказали об одной из тактик атак российских оккупантов по мирному населению

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, это одна из тактик обстрелов со стороны противника. Чаще всего она используется в южных областях, рядом с фронтом.

Российские оккупанты в ходе обстрелов мирных городов Украины изменили тактику. Теперь все чаще происходят удары по местам скопления людей, а также фиксируются атаки населения с дронов. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 22 августа.

По ее словам, террор РФ по отношению к мирным украинцам продолжается. Это основная цель противника. В частности речь идет о южном направлении, в непосредственной близости к фронту.

"Терроризируя мирное население, пытаются переключить внимание Сил обороны Украины как раз на защиту мирного населения. Тем не менее, Силы обороны отрабатывают свою задуманную программу и это очень серьезно беспокоит врага, потому что даже река Днепр не является бескомпромиссным препятствием для Сил обороны. Поскольку контрбатарейная борьба наша достигает и левого берега и нам удается отбрасывать врага все глубже и глубже к их следующим эшелонам обороны", — заявила Наталья Гуменюк.

Не так давно российские оккупанты атаковали при помощи беспилотника жителя населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области. На него была сброшена граната, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения и такой случай не единичный.

Также сбрасываются взрывоопасные предметы на места, где скапливаются часто люди.

"Мы знаем несколько случаев уже использования дронов в таком агрессивном направлении. Потому что отброшенные от рубежей, где они могли располагать огневые позиции, сейчас оккупанты пытаются все чаще использовать воздушный способ воздействия. Это и авиацию, и дроны — как ударные, так и наблюдательные, но с прикрепленными такими разрывными и другими взрывоопасными предметами. В последнее время тактика врага заключается в сосредоточении своих ударов по скоплению мирного населения", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 20 августа стало известно, что оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. По меньшей мере 11 мирных жителей получили ранения и семь из них госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.