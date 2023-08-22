В 180 км от Москвы: в России обнаружили БПЛА с надписью "Слава Украине" (фото)

Беспилотник с украинскими лозунгами лежал посреди леса и у него было сломано крыло. Аппарат забрали сотрудник ФСБ РФ.

В Тверской области, которая расположена примерно в 180 км от Москвы, нашли беспилотник с надписью "Слава Украине". Об этом сообщает российское издание Baza.

"БпЛА самолетного типа длиной около метра нашел пенсионер из села Рудня Жарковского района. Беспилотник сине-желтого цвета лежал в лесу, у аппарата было сломано крыло. На одном крыле была надпись "Слава Украине", на другом — "Героям слава", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место падения БпЛА прибыли ФСБвцы и забрали аппарат для изучения.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что беспилотник такого типа вряд ли бы преодолел такое расстояние от украинской границы.

"Подонок Соловьев в своем эфире бьется в падучей, что, мол, так Украина поздравила Россию с днем флага. Да вопрос в том, что БпЛА такой конструкции вряд ли долетел бы до Твери. Так что Россию поздравляли с днем трехцветной тряпки с территории самой России", — написал журналист.

Напомним, что 16-летний сын полковника Воздушных сил ВСУ Радомир собрал сверхдешевый дрон. Беспилотник Rama Drones стоит втрое дешевле аналогов, но могут атаковать ВС РФ гранатами или тяжелыми минами.

Ранее сообщалось, что в Новогородской области БпЛА атаковал аэродром, из-за чего сгорели по меньшей мере два Ту-22М3.