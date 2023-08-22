Разбросаны по всему фронту: американские чиновники критикуют стратегию ВСУ на юге, — NYT

По словам журналистов, в США считают, что только смена тактики и резкий шаг могут изменить темп контрнаступления. Силы обороны Украины слишком разбросаны и им необходимо консолидировать свою боевую мощь в одном месте.

Американские специалисты по планированию считают, что ВСУ в рамках контрнаступления на юге должны сконцентрироваться на движении к Мелитополю. Им стоит прорвать российские минные поля и другие оборонительные сооружения, даже если потери будут более масштабными, чем сейчас. Об этом пишет издание The New York Times.

Как рассказал журналистам один неназванный американский чиновник, только смена тактики и резкий шаг могут изменить темп контрнаступления. Сообщается, что его точку зрения поддерживают еще как минимум пол дюжины высокопоставленных западных политиков.

Другой источник сообщил, что Силы обороны Украины слишком разбросаны и им необходимо консолидировать свою боевую мощь в одном месте.

По словам журналистов, во время видеоконференции 10 августа, на которой присутствовали председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли, его коллега из Великобритании Тони Радакин, главный командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, шла речь о контрнаступлении Украины. Залужного попросили сосредоточить войска на одном главном участке фронта — на Мелитопольском направлении. Издание пишет, что, согласно слухам, украинский генерал согласился.

Американские официальные лица говорят, что есть признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных боевых сил с востока на юг. Но даже самые опытные подразделения неоднократно перегруппировывались после тяжелых потерь. Эти подразделения полагаются на сокращающийся штат старших командиров. Некоторые взводы в основном укомплектованы солдатами, получившими ранения и вернувшимися в бой.

Сообщается, что в последние несколько дней Силы обороны Украины смогли прорвать как минимум один уровень российской обороны на юге. Освобождение от оккупантов села Работино будет хорошим знаком.

Но некоторые аналитики говорят, что прогресс может быть слишком незначительным и слишком запоздалым. Бои происходят преимущественно на равнинной, суровой местности, что благоприятствует обороняющимся. Россияне сражаются на укрепленных позициях.

Как к критике со стороны американцев относятся в Украине

С другой стороны, как пишут журналисты, украинское военное командование защищает свою стратегию. По их словам, большое количество войск на востоке необходимо для оказания давления на россиян в Бахмуте, а также для защиты других территорий. Критика американских чиновников в отношении контрнаступления ВСУ часто рассматривается украинским командирами через призму поколения офицеров, которые никогда не сталкивались с войной такого масштаба и интенсивности.

Более того, как пишет издание, американская военная доктрина никогда не проверялась в таких условиях, в которых воюет Украина, где российская электронная война блокирует связь и GPS, и ни одна армия не смогла добиться превосходства в воздухе.

Американские официальные лица заявили, что у Украины есть еще от месяца до шести недель, прежде чем дождливые условия вынудят приостановить контрнаступление. Уже в августе Украина отложила как минимум одно наступление из-за дождя.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война будет идти долго и с "большими потерями". В течение первого года войны украинцы нуждались в оружии, чтобы остановить продвижение ВС РФ. Теперь, чтобы выстоять в течение следующих лет войны с РФ нужны другие средства — и это не новейшая военная техника с запада.

Отметим, что спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев 22 августа сообщил, что ВСУ продвигаются к Мелитополю. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах и применяют средства контрбатарейной борьбы в районе Работино. По оценкам ISW, это тактически значимое продвижение позволит ВСУ действовать уже за пределами российских минных полей.